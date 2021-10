« Glam Rock : Splendeur et décadence », vendredi 8 octobre sur ARTE (vidéo)

Vie et mort du glam rock : une odyssée électrisante en paillettes et talons compensés au cœur d’un mouvement émancipateur à découvrir vendredi 8 octobre à 22:25 sur ARTE.

1971. L'émission musicale phare en Angleterre, Top of the Pops, accueille un certain Marc Bolan, du groupe T. Rex, et le rythme de guitare insouciant, saccadé et extravagant de son titre culte "Get It On". Sur ses pommettes, pour la première fois, des paillettes. Le trouble est jeté.

Les années 1970 sont alors orphelines des plus grandes stars, séparées, comme les Beatles, ou emportées par la drogue et les excès du rock'n'roll, comme Jimi Hendrix ou Janis Joplin. Le glam rock redonnera à une génération entière le goût de la liberté et de l'insouciance, par la réappropriation puissante des codes de ses aînés et l'ajout de marqueurs forts qui transformeront la société – le travestissement en tête.

Extravagance

Le documentariste et journaliste Christophe Conte passe en revue les carrières et échappées glam de certaines des stars les plus célèbres de la musique (dont David Bowie et son Ziggy Stardust en tête de pont, mais aussi Gary Glitter, Marc Bolan – peut-être la personnification absolue du glam rock – ou encore Freddie Mercury, Elton John, Brian Ferry…) qui, en cinq ans, ont mené une révolution électrisante.

La jolie voix froissée de Rebecca Manzoni nous entraîne au cœur de cette odyssée en paillettes et talons compensés, dont l'extravagance brisera les derniers carcans d'une société trop rigide, avant de faire le lit du punk, plus noir, politique et rageur.