“Le monde en face” : « Le prix du sang », dimanche 10 octobre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 10 octobre à 20:55 Mélanie Taravant présentera un nouveau numéro du magazine “Le monde en face” qui diffusera cette semaine le documentaire « Le prix du sang – Vingt ans de guerres françaises » de Coraline Salvoch et Alain Pirot.

Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center s'effondraient, mettant au grand jour la menace incarnée par Al-Qaida et les groupes djihadistes. Ce sera le point de départ d’un cycle de vingt ans d’opérations militaires contre le terrorisme. Afghanistan, Irak, Libye, Mali… en vingt ans, l’armée française a payé un lourd tribut : 90 soldats tués sur le sol afghan, 57 dans le Sahel.

Alors que le président Macron a annoncé le début du retrait des troupes françaises du Mali et que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, quel bilan tirer de deux décennies de guerre ? À quoi a servi la mort de soldats français tombés au champ d’honneur, ceux qui ont payé « le prix du sang » ?

Pour la première fois, des généraux de l'armée française, anciens chefs d'état-major, anciens présidents de la République et ministres de la Défense, ainsi que des soldats du rang et des familles ayant perdu des proches tués au combat ont accepté de dévoiler les coulisses de vingt ans de guerre et de stratégie militaire françaises.