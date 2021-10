« La face cachée de Claude François : les secrets inavouables » lundi 11 octobre sur RMC Story

Lundi 11 octobre à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera un nouvel inédit de la collection « La face cachée » qui sera consacré cette semaine aux secrets inaouables de Claude François

Claude François est l’un des artistes ayant vendu le plus d’albums en France. Véritable star des années 70, Cloclo avait un point faible : ses fans. Des adolescentes, pour la plupart, qui lui feront franchir la ligne rouge.

Après plus d’un an d’enquête au coeur d’un système opaque faisant l’objet d’une véritable omerta, ce documentaire inédit révèle la face cachée de Claude François et de ses relations intimes inavouables qui le feront sombrer juste avant sa mort. Julie, sa fille cachée, n’est que la partie visible d’un iceberg beaucoup plus important…

Affaires de moeurs, avortements, premières fois, grossesses non désirées, quels dossiers brûlants cachent les fans de Cloclo ?