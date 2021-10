« Les sociétés secrètes » : 3 épisodes diffusés mardi 12 octobre sur RMC Story

Mardi 12 octobre à partir de 21:05, RMC Story diffusera trois nouveaux épisodes de la série documentaire « Les sociétés secrètes ».

21:05 Le Prieuré de Sion

Trouvant son origine dans la Jérusalem du 12ème siècle et étroitement lié aux Chevaliers de l´Ordre du Temple puis à la franc-maçonnerie, le Prieuré de Sion aurait eu pour Grands Maîtres Léonard de Vinci, Isaac Newton, Botticelli ou encore Jean Cocteau... Il sort de l´anonymat lorsqu´il se retrouve au coeur de l´énigme du best-seller mondial Da Vinci Code.

Véritable secte secrète ou formidable canular qui aurait traversé les siècles ? Et quid de sa connexion supposée avec les Nazis ? Et aujourd´hui avec l´extrême-droite française ? Que savons-nous vraiment de cette mystérieuse organisation qui s´enorgueillit de posséder des « preuves » propres à mettre en péril la suprématie de l´Église catholique, à savoir le supposer mariage de Jésus et de Marie-Madeleine ? Êtes-vous prêts pour un voyage dans les méandres des ténèbres ?

22:00 Les frères de sang

Les confréries du Saint Sang émanent d'un ordre religieux secret dont les processions sont drapés de mystère. Les origines de cette société secrète remontent à l'époque de l'inquisition. Son histoire est intimement liée aux événements religieux des cinq derniers siècles. Parmi ses croyances, la confrérie prétend avoir la preuve que le Christ n'est pas mort sur la croix. Cet épisode retrace les pratiques de ces sociétés secrètes et démêle le vrai de la légende.

22:55 Les origines occultes de IIIème Reich

Dans les années 1930, l'idéologie nazie prédomine en Europe. Hitler et ses principaux officiers auraient été membres de trois sociétés secrètes nommées Vril, Thrul et Ahnenerbe. Les croyances développées dans ces communautés auraient notamment influencé le développement de l´idéologie nazie. L'organisation Thrul fréquentée par 2.000 membres prône l'idée d'une race aryenne, le principe de base de la doctrine développée par Hitler. Alors qu´il était membre de la société occulte d´Ahnenerbe, Himmler le bras droit d'Hitler a fondé un institut de recherches dont le but était de prouver la validité des théories nazies. Ce documentaire démontre comment les sociétés secrètes ont favorisé l'émergence du nazisme.