« Autun, les vestiges de la Rome gauloise », mardi 12 octobre sur RMC Découverte

A voir mardi 12 octobre à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire inédit « Autun, les vestiges de la Rome gauloise » réalisé par Blandine Josselin.

Autun, une petite ville de Bourgogne à l’apparence tranquille possède pourtant un passé bien établi. Dans l’Antiquité, Autun se nommait Augustodunum, c’était l’une des capitales les plus grandes et les plus spectaculaires de la Gaule romaine, si prestigieuse qu’on la surnomma la Rome gauloise.

Construite en moins d’un siècle, elle présentait des monuments exceptionnels comme le deuxième plus grand théâtre du monde romain ou encore la première université jamais construite en Gaule. Cette enquête archéologique va révéler les vestiges de l'ancienne cité ainsi que ceux encore ensevelis.

Grâce à des reconstitutions 3D inédites et une étroite collaboration avec des archéologues spécialistes de la cité antique, découvrez la splendeur oubliée d’Augustodunum.

