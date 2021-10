« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Sade » vendredi 15 octobre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 15 octobre à 20:55 « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Sade », un document inédit réalisé par Caroline Halazy et Elise Baudouin.

Autant admiré que controversé, Sade est un personnage doublement sulfureux : par ses actes et par ses écrits, véritables catalogues de perversions sexuelles.

Emprisonné au XVIIIe siècle, vilipendé, condamné aux éditions clandestines, "le divin marquis" est devenu synonyme d'une pratique sexuelle réprouvée : le sadisme. Sade sera pourtant partiellement réhabilité, influencera largement les intellectuels français et sera porté aux nues par les plus grands : de Baudelaire à Giacometti, de Pasolini à Simone de Beauvoir.

Daniel Auteuil, Catherine Deneuve et Isabelle Huppert incarneront son personnage et les héroïnes de ses livres. Aujourd'hui, certains vont même jusqu'à faire de Sade une figure féministe.

A l'occasion de l'entrée du manuscrit des "120 journées de Sodome" dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, « Le Doc Stupéfiant » propose un portait inédit d'un libertin sans limite et réunit pour la première fois ses fervents adorateurs, ses plus virulents détracteurs, des artistes inspirés et les plus grands spécialistes (Annie Le Brun, Chantal Thomas de l'Académie française, Michel Onfray, Raphaël Enthoven, Thibault de Sade, Anne Kessler de la Comédie française, Marie-Claude Pietragalla, Simon Liberati…).