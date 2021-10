« La grande histoire du Petit Nicolas » samedi 16 octobre sur M6

A la suite de la diffusion du film “Le petit Nicolas”, M6 proposera samedi 16 octobre à 22:45 le documentaire inédit « La grande histoire du Petit Nicolas » réalisé par Lisa Brunet.

Chef d’œuvre de la littérature jeunesse, écoulé à 15 millions d’exemplaires depuis les années 60 et traduit dans 45 langues à travers le monde, Le Petit Nicolas est devenu culte. Les histoires du plus célèbre des écoliers en culotte courte sont même enseignées aujourd’hui encore dans les établissements scolaires.

À l’occasion de la sortie au cinéma du troisième volet, « Le trésor du Petit Nicolas » de Julien Rappeneau, vous découvrirez comment l’œuvre de Sempé et Goscinny a traversé le temps et continue de faire rire petits et grands en 2021.

Au travers d’interviews d’acteurs, chanteurs, hommes politiques ou encore animateurs, tous fans du petit personnage, vous comprendrez pourquoi l’histoire de Nicolas parle à notre âme d’enfant.