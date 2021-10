A découvrir lundi 18 octobre à partir de 21:05 sur France 3, le second volet de la collection « Apocalypse » écrite et réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costelle : « Hitler attaque à l’Est - 1941-1943 ».

Juin 1941, Hitler attaque l’URSS : il veut conquérir cet « Espace vital » dont il rêve pour son Reich. Il se heurte aux réalités ennemies : l’immensité du territoire, le froid polaire et la détermination d’un peuple aux ressources humaines inépuisables. Jusqu’où Hitler va-t-il mener l’Allemagne ? Lundi 18 octobre 21:05 Conquérir l’espace vital Juin 1941, Hitler attaque l’URSS : il veut conquérir l’« Espace vital » dont il rêve pour son Reich, et mettre à genoux le plus grand pays du monde. Dans le sillage de leurs premières victoires, les nazis organisent le massacre méthodique des Juifs de l’Est. En quatre mois, ils sont aux portes de Moscou... Lundi 18 octobre à 22:00 Une lutte décisive Octobre 1941 : alors qu’Hitler se croit au seuil du triomphe, les hommes et les chars gèlent sur place, pendant que l’Armée rouge renforce ses positions. Aveuglé par son orgueil et sa folie meurtrière, Hitler s’obstine dans une série d’erreurs qui vont transformer ce front en véritable Apocalypse.

0 Partages



Partager

Imprimer