« Cachalots, une histoire de famille » & « Devenir papillon » lundi 18 octobre sur France 5 (vidéo)

Lundi 18 octobre à partir de 20:55, France 5 propose une soirée au cœur de la nature, qui nous plonge dans le monde des géants, puis dans un safari miniature.

20:55 Cachalots, une histoire de famille

Aux larges des côtes de l’Ile Maurice vit une famille de cachalots avec ses grands-mères, ses mères, ses fils et ses filles, ses tantes, ses cousins. Auxquels s’ajoutent les grands mâles qui reviennent après de longs mois de chasse aux calamars dans les mers australes.

Grâce à des centaines d’heures d’images filmées pendant près de dix ans par des scientifiques et cinéastes, ce film en immersion totale dans la vie des cachalots nous révèle pour la première fois, l’histoire singulière de cette famille. Aux côtés de la petite Lana qui vient tout juste de naître, nous découvrons le fonctionnement du clan, les rôles et les caractères de chacun, l’importance insoupçonnée des mâles et les différentes fonctions sociales des femelles.

Nous suivons leurs destins hors du commun, avec leurs joies, leurs moments de tendresse et leurs drames. Une véritable saga familiale.

21:45 Devenir papillon

Ce film raconte l’histoire des écosystèmes miniatures qui existent au cœur de nos jardins. Une exploration rythmée par le cycle de vie d’une chenille, de sa naissance dans un vieux citronnier à sa métamorphose en papillon.

Un jour d’orage, la jeune chenille est délogée loin de son arbre, commence alors un périple de quelques dizaines de mètres au cœur d’écosystèmes miniatures et féériques. Cette liliputienne qui cherche à regagner son citronnier va devoir parcourir une pelouse où se cachent de dangereux prédateurs; rencontrer des plantes carnivores aux étranges mœurs, s’évader d’un rosier colonisé par les fourmis; passer une nuit dans les bois en compagnie de vers luisants…

Des rencontres dangereuses, utiles ou bienfaisantes rythment ce voyage initiatique vers les contrées de l’âge adulte. A l’heure où les insectes sont en voie de disparition, nous arpentons leur territoire avec curiosité.