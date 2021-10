“Des racines et des ailes” : « Terroirs d’excellence en Champagne », mercredi 20 octobre sur France 3

Pour ce numéro inédit de la collection « Terroirs d’excellence », à découvrir mercredi 20 octobre à 21:05 sur France 3, Carole Gaessler nous emmène en Champagne.

Au lever du soleil, Pascal Bourguignon, un photographe champenois de réputation internationale, survole les vignes classées au patrimoine mondial de l’Unesco dans la vallée de la Marne pour en saisir les extraordinaires couleurs automnales. Nous assistons à un spectacle enchanteur : l’envol des grues cendrées sur le lac du Der, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe.

Arnaud Lallement, chef du seul 3 étoiles de la région, nous ouvre les portes de sa cuisine. En pleine création de sa carte d’automne, il cherche l’inspiration auprès de son maraîcher, spécialiste de légumes anciens en version miniature, et d’un boulanger hors du commun qui crée des pains aux saveurs inattendues. Avec son plus ancien complice, Olivier Krug, nous vivons une expérience privilégiée au cœur de la célèbre maison de champagne.

L’ancienne tradition des compagnons du devoir est très présente en Champagne depuis ses origines. Aujourd’hui, Elsa Berthelot, une jeune femme tailleur de pierre, perpétue cette pratique. Elle achève son chef-d’œuvre : une vasque d’inspiration Renaissance, qui sanctionne ses sept ans de formation exigeante, marqués par les rituels des compagnons, leurs valeurs, leurs défis et leurs joies.

À Épernay, l’avenue de Champagne, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est la vitrine des maisons de négoce les plus prestigieuses au monde. L’une des plus belles est en restauration, c’est le château Perrier où travaillent des ateliers d’exception de la région. Parmi ces artisans aux mains d’or, Bruno Héraud, ébéniste, Meilleur Ouvrier de France. Il nous ouvre les portes de la villa Demoiselle aujourd’hui restaurée après des années d’abandon. Il travaille également dans une des plus belles maisons de champagne de Reims, l’hôtel Mignot.

Héritière des grandes écoles troyennes, Flavie Serrière fait partie des meilleurs maîtres verriers de sa génération. Elle restaure un vitrail du XVIe siècle unique au monde : « Les triomphes de Pétrarque », un chef-d’œuvre laïc très surprenant. Flavie compose aussi des œuvres contemporaines pour la petite église d’Ervy-le-Châtel, fermée depuis vingt ans. Elle va enfin pouvoir ouvrir au public.

Au sud de la montagne de Reims, la forêt s’ouvre sur les vignobles les plus prestigieux de Champagne. Ces vignes millénaires sont le théâtre d’une petite révolution : le fût de bois fait son grand retour pour l’élaboration de cuvées d’exception, après un demi-siècle d’abandon. L’artisan de cette renaissance s’appelle Jérôme Viard.

Un film de Mathilde Deschamps Lotthé et Myriam Elhadad.