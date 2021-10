« Les cobayes du cosmos, confidences d'astronautes » jeudi 21 octobre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir jeudi 21 octobre à 20:55 sur France 5 dans “Science grand format” le film « Les cobayes du cosmos, confidences d'astronautes » signé Jean-christophe Ribot et Cécile Dumas.

Dans le vide spatial, l'être humain est un corps étranger. Vertiges, fonte du corps, irradiation, stress, angoisse, mélancolie… Les astronautes éprouvent, dans leur corps, les effets d'un voyage dans l'espace.

Alors que l'humanité envisage un aller-retour vers Mars d'ici une ou deux décennies, quels sont les obstacles qui restent à surmonter pour que des êtres vivants supportent le voyage ?

Fondé sur les témoignages inédits des astronautes du monde entier et illustré par les images de leurs voyages, ce film enquête dans les laboratoires des agences spatiales, où des scientifiques tentent de trouver des solutions aux problèmes physiques et psychologiques. Il réunit 13 astronautes, hommes et femmes de toutes les générations, russes, américains, européens, asiatiques, symboles d'une humanité en quête d'exploration spatiale. Tous rêvaient de plonger dans le cosmos depuis l'enfance. Aucun n'est revenu indemne de son séjour dans l'espace.

Les longs entretiens qu’ils ont accepté de livrer pour ce film, truffés d’anecdotes, d’incidents cocasses ou dramatiques, et bien sûr d’émerveillements, frappent par leur franchise et racontent une réalité peu connue des voyages spatiaux.

Avec les témoignages de Thomas Pesquet, Mikhaïl Kornienko, Samantha Cristoforetti, Jerry Linenger, Alexandr Lazutkin, Takyua Onishi, Tim Peake, Jean-François Clervoy, Cady Coleman, Anna Fisher, Patrick Baudry, Jean-Pierre Haigneré, Valentin Lebedev.