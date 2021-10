“Faites entrer l'accusé” : « Mohamed Merah, la traque » dimanche 24 octobre sur RMC Story

Dimanche 24 octobre à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet proposerons sur RMC Story un nouvel inédit de “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur la traque éclair menée par la police sur Mohamed Merah.

C’est un document exceptionnel que “Faites entrer l'accusé” livre, avec cet opus, puisqu’il réunit tous les hommes qui ont, à la tête de la police judiciaire, du renseignement, de l’antiterrorisme ou de la magistrature, conduit la traque éclair qui a permis d’arrêter Mohamed Merah.

En mars 2012, le terroriste a réveillé une peur que la France avait oubliée, depuis les derniers attentats du GIA, en 1995. Vêtu de noir, monté sur un scooter, il a tué 7 fois, à Toulouse et à Montauban. Trois militaires, trois enfants et un père de famille juifs ont succombé sous ses balles. Des crimes que Merah a filmés intégralement, pour mieux les revendiquer.

Cet épisode retrace une traque de 10 jours, et 30 heures de siège, que les plus hautes instances de la police judicaire, du renseignement et de l’antiterrorisme ont accepté de raconter, heure par heure avec le récit de Amaury de Hauteclocque, chef du RAID entre 2007 et 2012. Mais aussi les témoignages de Me Samia Maktouf et de Me Béatrice Dubreuil, respectivement avocates des familles, de deux victimes militaires, Ibn-Ziaten et Chennouf. La parole sera donnée aux proches des victimes, avec Samuel et Myriam Sandler qui ont perdu leur fils Jonathan, assassiné avec ses deux jeunes enfants devant l’école juive Ozar Hatorah.

Découvrez ce nouvel épisode de “Faites entrer l'accusé”, présenté par Rachid M’Barki et Dominique Rizet, dimanche 24 octobre à 21:05 sur RMC Story.