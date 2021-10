“Top Gear France” : spéciale « Poids lourd » jeudi 28 octobre sur RMC Découverte (inédit)

Jeudi 28 octobre à 21:05, RMC Découverte proposera un nouvel inédit de la saison 7 de “Top Gear France” dans lequel Philippe Lellouche et Le Tone vont s’affronter au volant de plusieurs poids lourds.

Maintenant que Luc Alphand a rejoint notre trio légendaire Philippe Lellouche, Bruce Jouanny et Le Tone, nos 4 (quasi) Fantastiques sillonneront les routes de France et d’Europe pour la suite de cette nouvelle saison. Entre nouveautés, surprises et superpouvoirs, suivez notre quatuor infernal dans leurs folles aventures, toujours accompagnés par... le Stig !

Dans ce nouvel épisode, les deux animateurs Philippe Lellouche et Le Tone vont s’affronter au volant de plusieurs poids lourds, des véritables mastodontes de la route. Mais ils devront d’abord faire leurs preuves. Pour les former et les départager ils font appel au nouveau de la bande, Luc Alphand, un habitué de ces énormes engins !

Dans une deuxième partie, Le Tone veut se mettre au vert, et prouver qu’une bonne voiture de ville, c’est aussi une super voiture pour vivre à la campagne ! C’est dans la Creuse qu’il se confronte à tous les aléas ruraux au volant de sa très originale Microlino ! Un oeuf sur roue qui rend hommage à la mythique BMW Isetta.