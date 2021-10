« J'irai dormir chez vous » en Argentine & en Allemagne, vendredi 29 octobre sur RMC Découverte

Vendredi 29 octobre à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir les numéros de « J'irai dormir chez vous » dans lequel Antoine de Maximy nous emmène avec lui en Argentine puis en Allemagne.

Pour cette nouvelle destination Antoine débarque en Argentine.

Il commence son voyage à Buenos Aires. Il découvre très rapidement la convivialité des Argentins. En quelques minutes il se fait inviter chez un avocat dans un quartier chic de la capitale, une rencontre surprenante.

Il continue sa route vers Ushuaia tout au sud de la Patagonie. Le centre-ville est très touristique et ressemble étrangement à Chamonix… Antoine préfère quitter la ville pour se rendre à Puerto Almanza, un hameau de quelques maisons situé au bord du canal de Beagle. Il y règne une atmosphère de bout du monde.

Puis il décide de remonter aux chutes d’Igauzu, à la frontière du Brésil et de l’Uruguay. Changement radical de climat. Là-bas, il veut rencontrer les Indiens Guaranis, une communauté qui vit à l’écart de la ville de Puerto Iguazu. Ils n’ont pas les meilleurs rapports avec les occidentaux. La tâche s’annonce difficile pour Antoine…

Dans le second numéro de la soirée, Antoine de Maximy se rend cette fois-ci en Allemagne.

Antoine traverse Berlin et Bochum avant de s'établir à Loburg, en ex-Allemagne de l'Est, chez un couple qui évoque la période communiste et l'invite à dormir.