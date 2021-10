“Faites entrer l'accusé” : « Jonathann Daval, la trahison du gendre idéal » dimanche 31 octobre sur RMC Story

Dimanche 31 octobre à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet proposerons sur RMC Story un nouvel inédit de “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Daval.

C’est une affaire judiciaire dont on croit tout savoir. De la mystérieuse disparition d’une joggeuse aux mensonges de son mari… De la trahison d’un gendre aimé comme un fils au désespoir d’une mère qui ne pouvait pas croire à la culpabilité de son fils…

Pendant 3 ans, l’affaire Daval a passionné les Français, et mobilisé la presse comme rarement dans l’histoire judiciaire. « Pris à témoin » dès les recherches conduites par les gendarmes et une foule d’anonymes pour retrouver le corps d’Alexia Daval, le public a suivi les rebondissements de l’enquête et du procès, jusqu’à prendre parti, en faveur de la victime ou de son meurtrier. L’affaire a même ouvert un débat au plus haut niveau politique, quand la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes a dénoncé et fustigé les déclarations de la défense.

Alors, comment ces magistrats, et ces gendarmes ont-ils acquis la conviction que Jonathann était coupable ? Pourquoi ont-ils attendu 3 mois avant d’arrêter celui qu’ils soupçonnaient dès le premier jour ? Comment ont-ils fini par obtenir ses aveux ?

Découvrez ce nouvel épisode de “Faites entrer l'accusé”, présenté par Rachid M’Barki et Dominique Rizet, dimanche 31 octobre à 21:05 sur RMC Story.