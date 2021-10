« L'énigme Jean-Jacques Goldman » dimanche 31 octobre sur W9

Dimanche 31 octobre à 21:05, Jérôme Anthony vous donne rendez-vous sur W9 pour suivre un document inédit : « L'énigme Jean-Jacques Goldman ».

Référence de la chanson française, Jean-Jacques Goldman est toujours la personnalité masculine préférée des Français, 40 ans après son tube « Il suffira d’un signe » en 1981. Pourtant, son dernier album remonte à 2001 et il s’est progressivement effacé de la scène médiatique.

De ses collaborations mythiques avec des artistes d’exception à son engagement pour les Restos du cœur, de ses plus grands succès à ses affrontements avec la presse, entrez dans l’univers et la carrière de cet artiste à part, qui a su trouver un équilibre entre popularité, vérité et secrets…

A suite de ce documentaire inédit, Jérôme Anthony vous proposera de (re)découvrir « Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français ».

Découvrez l'histoire de vos 20 chansons préférées de Jean-Jacques Goldman. Derrière ces musiques se cachent des amitiés, des convictions et des tubes en quantité. Mais surtout un artiste discret, talentueux et aimé de tous. Ces 20 chansons ont bouleversé nos cœurs et font encore bouger nos pieds mais laquelle a su conquérir le cœur des Français et sera classée numéro 1 ?