« Balkany, les années fric de la république » lundi 1er novembre sur France 3 Paris Île-de-France

A découvir lundi 1er novembre à 22:50 sur France 3 Paris Île-de-France dans la case documentaire “La France en vrai”, le film « Balkany, les années fric de la république » de Jean-Charles Deniau.

En 1983, Patrick Balkany remporte une victoire éclatante au premier tour des élections municipales de Levallois face au Parti communiste en place depuis 15 ans dans cette commune de la banlieue rouge de Paris.

Ces deux « gosses de riches » aux dents longues ne tardent pas à assoir leur pouvoir et pendant plus de 30 ans ils vont servir leur commune avec succès mais aussi se servir en mettant en coupe réglée la ville et le département des Hauts de seine.

Il faudra attendre 2012, la défaite de Nicolas Sarkozy et la fin des protections dont ils bénéficiaient pour que les Bonnie and Clyde de la politique soient enfin rattrapés par la patrouille…