“La case du siècle” : « L’affaire Baudis, la rumeur meurtrière », dimanche 31 octobre sur France 5

Dimanche 31 octobre à 22:40 dans “La case du siècle”, France 5 diffusera le documentaire inédit « L’affaire Baudis, la rumeur meurtrière » écrit par Alexandre Duyck et Sophie Paliès, réalisé par Sophie Paliès et Julien Adam.

La rumeur naît dans les entrailles de l’histoire d’un tueur en série dont les crimes éclaboussent de noir les murs de la ville rose : le gendarme Roussel, principal enquêteur de l’affaire Alègre, cherche une vérité enfouie dans un immense mensonge. Au milieu d’un fatras de noms, celui de Dominique Baudis sort. Le doute s’installe. La rumeur le condamne. L’histoire le ronge. Pour certains de ses proches, elle le tuera.

En 2002, Patrice Alègre est condamné à perpétuité pour cinq meurtres. Le gendarme Roussel, principal enquêteur de cette affaire, pense qu’il lui fera avouer d'autres crimes irrésolus à Toulouse. Deux prostituées lui donnent ce qu’il attend — et pire encore. Au milieu d’un fatras de noms, celui de Baudis sort. Et reste. Baudis décide de faire face. Au journal de 20 heures, il transpire, et l’opinion publique y voit le signe de sa culpabilité. Son sort est scellé. Autour de lui, le silence : pas un soutien officiel de sa famille politique.

Presque vingt ans plus tard, nous disséquons l’affaire Baudis pour tenter de la comprendre, avec les témoignages de Pierre et Benjamin Baudis, ses fils, François Hollande, Camille Pascal et les principaux protagonistes de cette affaire sordide.

Liste des principaux intervenants :

François Hollande, ancien président de la République (2012-2017)

Francis Szpiner, avocat de Dominique Baudis

Serge Didier, avocat de Dominique Baudis

Pierre Baudis, fils de Dominique Baudis

Philippe Motta, journaliste indépendant

Camille Pascal, directeur de cabinet de Dominique Baudis au CSA

Matthieu Aron, chef du service police-justice de France Info (1999-2006)

Benjamin Baudis, fils de Dominique Baudis

Pierre Alfort, avocat de Patrice Alègre

Gilles Souillès, journaliste à la Dépêche du Midi

Juge Perriquet, juge d’instruction en charge du volet “viols et proxénétisme” de l’affaire Alègre

Me Hegoburu, avocate de Patricia

Florence Baudis, fille de Dominique Baudis

Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde (1994-2007)

Gérard Davet, grand reporter au Monde