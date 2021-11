« Lavilliers par Lavilliers » à revoir mercredi 3 novembre sur France 3

A (re)découvrir mercredi 3 novembre à 23:05 sur France 3, « Lavilliers par Lavilliers », un documentaire de 52 minutes écrit et réalisé par Bruno Le Jean.

Plus de 50 ans de carrière, jalonnée de tubes : Idées noires, Les mains d'or, La salsa, Traffic, Betty, Gringo, Stand the Ghetto, San Salvador, Melody tempo Harmony, On the road again… Bernard Lavilliers est l'une des figures les plus importantes du paysage musical français.

Ce film est une rencontre avec Bernard Lavilliers, une invitation aux voyages, à un ailleurs, où il pose ses valises pour des destinations, des pays qui l'inspirent. Il s'en imprègne, et en rapporte des émanations musicales, reggae salsa, morna... avec ses échappées rock, avec aussi juste des mots nus posés sur une guitare, des poésies pour lutter pour un monde meilleur.

Chanteur du métissage, du métissage des sons, des influences, des populations, accord parfait entre poésie et culture populaire, Bernard Lavilliers est un artiste en prise directe avec le monde, un militant de l’humanité, chahutant les esprits, bouleversant les coeurs et soulevant les foules. Un artiste hors du commun qui se raconte avec sincérité et simplicité au rythme de ses plus belles chansons.