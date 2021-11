« 100 jours au Puy du Fou » : épisode 1, les préparatifs de la réouverture, jeudi 4 novembre sur RMC Story

A découvrir jeudi 4 novembre à 21:05 sur RMC Story le 1er épisode de la série documentaire « 100 jours au Puy du Fou » qui sera consacré aux préparatifs de sa réouverture après la crise sanitaire liée au Covid.

L’Histoire de France comme si vous y étiez ! En chair, en os, en flamme et à 100 à l’heure ! C’est le concept qui a permis au Puy du Fou de se faire une place de choix parmi les parcs d’attraction français.

Le parc vendéen est aujourd’hui le n°2 par sa fréquentation en accueillant chaque saison près de 2 millions et demi de visiteurs. Acteurs, cascadeurs, danseurs, voltigeurs… ils sont 2 000 artistes à faire vivre plus d’une quinzaine de spectacles.

Pendant trois mois, RMC Story a pu les suivre, en coulisses, pour découvrir l’envers du décor… Dans ce premier épisode inédit, nous allons suivre 4 de ces artistes.

Judicaël est l’une des nouvelles recrues du parc. Ancien gendarme de 28 ans, il tentera tout pour passer les sélections et jouer dans les spectacles qu’il souhaite.

David est groom aux écuries depuis 3 ans. Ce cavalier de formation se voit proposer cette année, pour la première fois, l’un des premiers rôles dans le spectacle le plus apprécié du parc, Le Signe du Triomphe, une reconstitution grandeur nature des Jeux du cirque à l’époque romaine.

Enfin, on suivra Mathilde et Elodie, membres du « Café de la Madelon ». Dans une ambiance de Paris des années 1900, les artistes doivent danser, chanter, jouer la comédie… et servir les convives !