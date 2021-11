« Histoires de la mer du Nord » samedi 6 novembre sur ARTE (vidéo)

Paysages à couper le souffle, richesse des ressources naturelles, et pourtant danger permanent pour les riverains : ce documentaire part à la découverte de la mer du Nord, lieu de tous les contrastes. A voir ou à revoir samedi 6 novembre à 20:50 sur ARTE.

En mer du Nord, les contraires s’attirent : avec une superficie comparable à celle de la France, elle ne représente que 0,2 % de la surface totale des mers du globe. Pourtant, elle constitue un point stratégique tant pour la circulation navale mondiale que pour les ressources naturelles, comme le poisson ou le pétrole. Depuis sa formation lors de la dernière ère glaciaire, elle joue un rôle capital dans l'histoire et le développement de l'Europe.

Si, au fil de dix mille ans d’histoire, elle n’a jamais cessé d’inspirer les contes et légendes de marins, ses dangers restent bien réels pour les 80 millions d'habitants peuplant son littoral. Digues, barrages, buttes : depuis des millénaires, tout est mis en œuvre pour protéger les populations et les villes, plus particulièrement après les raz-de-marée meurtriers des années 1950-1960.

Grâce à des plans aériens et aquatiques somptueux, ce documentaire offre une plongée fascinante dans l’histoire d’une mer aussi belle que meurtrière.