“Météo Alerte” « Tsunamis : comment se protéger face aux cataclysmes ? », lundi 8 novembre sur RMC Story

À découvrir lundi 8 novembre à 21:05 sur RMC Story, un nouvel épisode inédit de la collection documentaire “Météo Alerte” : « Tsunamis : comment se protéger face aux cataclysmes ? ».

L'océan est une force extrêmement puissante, avec un potentiel destructeur que nous avons tendance à oublier quand il se cantonne aux limites familières de la plage et des ports. Mais, alimenté par un tremblement de terre au large ou une éruption volcanique sous-marine, un tsunami peut surgir des vagues, provoquant mort et destruction lorsqu’il s’écrase sur le rivage.

Avec les tsunamis dévastateurs qui ont récemment frappé le Japon et l'océan Indien, l’impact que ces vagues géantes peuvent avoir sur les infrastructures et la vie des habitants de ces régions s’est révélé aux yeux du monde entier. Peut-on réellement contrer ces phénomènes à la force dévastatrice ? La science nous donne-t-elle les moyens de les prévoir et d’éviter les catastrophes ?

Dans cet épisode, nous rencontrerons des scientifiques au Japon, en Europe et aux États-Unis qui étudient les tsunamis et développent des systèmes d'alerte qui visent à aider au mieux les populations à survivre à ces catastrophes naturelles.