« Kalahari, l'autre loi de la jungle » raconté par Virginie Efira, mardi 9 novembre sur France 2

Dans la lignée des grands documentaires animaliers qui font régulièrement événement sur France Télévisions, France 2 propose une grande soirée le mardi 9 novembre avec le documentaire « Kalahari, l'autre loi de la jungle ».

Le Kalahari : sur cette terre africaine ancestrale, la vie est un combat quotidien pour les espèces sauvages. Pourtant, ce n’est pas le chacun pour soi qui règne ici. Sur ce territoire où chaque ressource est rare et convoitée, c’est l’entraide et la coopération qui garantissent la survie des individus et des espèces. Dans un environnement hostile de plus en plus imprévisible, le salut passerait-il par cette autre loi de la jungle ?

Lors de cette soirée, France 2 propose « Kalahari, l'autre loi de la jungle » pour découvrir de fascinantes alliances animales, et explorer la force irremplaçable du collectif dans un monde sauvage où l'on ne survit jamais seul.

21:10 Acte 1

Pour le monde animal et végétal qui y vit, le Kalahari est une région d’Afrique australe aussi grandiose qu’impitoyable. Ici, les pluies et les ressources sont si rares et les saisons sèches si longues que boire, se nourrir, se protéger, se reproduire sont un défi quotidien.

Et pourtant des centaines d’espèces le relèvent chaque jour depuis des millénaires. Longtemps on a pensé que seule la loi du plus fort permettait de survivre ici. Mais c’est une tout autre stratégie qui s’impose : la coopération. Pour surmonter tant d’adversité, les espèces ont appris à s’unir et à œuvrer ensemble, entre membres d’un même clan, mais aussi entre espèces différentes, entre minuscule et puissant, entre végétal et animal.

Contre toute attente, partager son terrier avec d’autres, chercher ensemble sa nourriture, s’associer pour chasser, se rassembler pour protéger ses petits, diviser le travail pour s’économiser et même parfois se sacrifier pour son clan vaut bien mieux que l’individualisme.

Le premier épisode de cette formidable aventure raconte comment, à la fin d’une courte saison des pluies, la collaboration est déterminante pour tirer le maximum de cette période d’abondance fugace, et combien elle compte pour la survie des plus jeunes et des plus vulnérables.

22:05 Acte 2

Le second épisode éprouve les duretés croissantes d’une interminable saison sèche. Il révèle plus que jamais la force des alliances et de l’entraide dans la quête quotidienne d’eau et de nourriture, et face à toutes les menaces que la faim et la soif attisent.

Cette production originale française, réalisée par Pierre Stine, est portée par la narration de Virginie Efira.

À 22:55, France 2 polongera la soirée dans les coulisses de cette formidable aventure avec le documentaire « Dans les secrets de la collaboration animale ».

Il aura fallu trois ans à Pierre Stine et son équipe pour percer les mystères des incroyables coopérations animales du Kalahari. Trois années de patience, de détermination, d’ingéniosité, de prises de risque parfois et de chance aussi, pour les filmer d’aussi près que possible.

Tout a commencé par des mois d’enquêtes scientifiques et de préparation minutieuse auprès des meilleurs spécialistes de chaque espèce. Et puis, ce fut le grand départ vers les immensités du Kalahari pour deux ans de tournage. Pour saisir au plus près l’intensité et la complexité de ces collaborations animales et végétales, des moyens techniques d’exception ont été mobilisés. Mais quand on filme le monde sauvage, la technique n’est pas tout. Ici, c’est lui qui impose sa loi et, pour l’approcher, il faut apprendre à le connaître et à le comprendre. Plus que jamais, l’équipe de tournage doit s’appuyer sur tous ceux qui le côtoient au quotidien, tous ceux qui connaissent ces espèces et leurs moindres habitudes. Elle doit s’adapter sans cesse aux imprévus, et à la terrible sécheresse qui bouleverse ces collaborations ancestrales. Comme pour le monde animal et végétal de ce fascinant territoire, seule la coopération entre tous permet de relever tous les défis de ce tournage.

Ce sont les coulisses de cette aventure exceptionnelle, humaine autant qu’animale, que raconte ce film.