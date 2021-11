« Citadelles du vertige : Trésors du pays Cathare », mardi 9 novembre sur RMC Découverte

A voir mardi 9 novembre à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire inédit « Citadelles du vertige : Trésors du pays Cathare » réalisé par Serge Tigneres.

Longtemps abandonnées, des ruines majestueuses sont perchées au sommet de falaises vertigineuses du Sud de la France. Découvertes par d’intrépides explorateurs au cours des années 1970, ces sentinelles de pierre sont devenues les « châteaux cathares » car c’est dans cette région que cette religion a été matée au cours d’une sanglante croisade au XIIIème siècle.

Ce réseau de forteresses, édifié en quelques décennies, témoignent de la diffusion d’un modèle d’architecture philippienne caractérisé par une véritable révolution des techniques de défenses et son adaptation aux reliefs tourmentés des montagnes.

Leur position escarpée leur a valu le surnom de «citadelles du vertige» et les plus majestueuses trônent encore sur des sommets paraissant inatteignables et font l’objet d’ambitieux programmes de sauvegarde et de restauration.