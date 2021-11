« Catastrophe du car de Millas : que s'est-il vraiment passé ? », mercredi 10 novembre sur W9

Mercredi 10 novembre à 21:05, W9 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Catastrophe du car de Millas : que s'est-il vraiment passé ? » réalisé par Lisa Brunet.

Jeudi 14 décembre 2017, 16 heures. Au collège Christian-Bourquin de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, l'heure de la fin des cours a sonné. Devant l'établissement scolaire, un autocar attend les vingt-trois collégiens habitant les communes voisines. Plus que quelques minutes de trajet, et chacun rentrera chez soi. Mais en cet après-midi d'hiver, l'autocar n'arrivera jamais à destination… Que s'est-il vraiment passé ?

Un an après la catastrophe, et alors que les familles des victimes sont sans réponse, ce documentaire lève le voile.

16h03, route de Thuir, à la sortie de Millas. Tandis que le car scolaire traverse le passage à niveau n°25, un TER s'engage sur la voie ferrée et percute violemment le véhicule. La collision est telle que le bus se coupe en deux. « Une véritable scène de guerre », déclarera le préfet de la région. L'accident coutera la vie à six enfants et fera dix-sept blessés. Toute la ville plonge dans le chagrin et l'incompréhension : comment un tel drame a-t-il pu se produire ?

Interrogée par les enquêteurs, la conductrice de l'autocar, une mère de famille de 46 ans, affirme que les barrières étaient levées au moment du choc. Seulement, des automobilistes témoins de la scène vont venir contredire cette version. De même, la SNCF assure qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement technique.

Alors qui dit vrai ? S'agit-il d'une erreur humaine ou d'une défaillance du passage à niveau ? C'est ce que découvrirez grâce aux nombreuses révélations de ce documentaire aux témoignages inédits.