« La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir » : nouveau volet inédit samedi 27 novembre sur C8

A ne pas manquer samedi 27 novembre à 21:05 sur C8, le nouvel volet inédit du documentaire « La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir ».

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… rescapés de cirques, laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans cet incroyable sanctuaire.

À l’origine de cette arche de Noé moderne, Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. C8 a suivi à nouveau leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une vraie course contre la montre ! Les enjeux étant la protection et la sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.

« La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir », un documentaire exclusif qui nous plonge au coeur du premier zoo-refuge d’Europe !