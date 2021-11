“Science grand format” : « Expédition Arctique, au cœur du réchauffement climatique » jeudi 11 novembre sur France 5 (vidéo)

À l'occasion de la COP26, “Science grand format” propose, jeudi 11 novembre à 20:55 sur France 5, le documentaire inédit « Expédition Arctique, au cœur du réchauffement climatique ».

300 chercheurs, 20 nationalités, 140 millions d’euros et 1 brise-glace suffiront-ils à enrayer la fonte des glaces en Arctique ? Voici le carnet de bord d’une expédition scientifique sans précédent qui marquera l'histoire de l'étude de l'Arctique.

Embarquement à bord du Polarstern, un brise-glace de recherche allemand. Direction le pôle Nord, territoire des ours blancs, pour suivre les coulisses d’une expédition scientifique internationale sans précédent. D’un budget de 140 millions d’euros, avec 20 pays engagés et 70 instituts de recherche, c’est au total 300 experts qui cherchent à comprendre notre impact sur planète.

En effet, la banquise arctique a perdu 30 % de sa superficie depuis le début des années 1980 et cela est un indicateur évident du réchauffement climatique. Afin d’obtenir des mesures précises, l’équipe internationale de la mission Mosaic va étudier in situ la structure de la banquise et son évolution sur une année, sa biodiversité et son rôle de climatiseur à l’échelle planétaire. Nous pourrons ainsi mieux comprendre la fonte des glaces, les événements climatiques extrêmes qui y sont liés et peut-être envisager un avenir plus serein pour notre belle planète bleue ?

Ce documentaire vient s'inscrire dans la programmation « France Télévisions au rendez-vous de l'urgence climatique » proposée à l'occasion de la COP26 et du Sommet pour le climat à Glasgow.

Au casting de cette aventure humaine deux chercheurs passionnés de nationalité française :

Éric Brossier, ingénieur et navigateur de l'Arctique.

Radiance Calmer, climatologue.