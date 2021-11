« 100 jours au Puy du Fou » : épisode 2, les défis de la nouvelle saison, jeudi 11 novembre sur RMC Story

A découvrir jeudi 11 novembre à 21:05 sur RMC Story le 2ème épisode de la série documentaire « 100 jours au Puy du Fou » qui sera consacré aux défis de la nouvelle saison.

L’Histoire de France comme si vous y étiez ! En chair, en os, en flamme et à 100 à l’heure ! C’est le concept qui a permis au Puy du Fou de se faire une place de choix parmi les parcs d’attraction français.

Le parc vendéen est aujourd’hui le n°2 par sa fréquentation en accueillant chaque saison près de 2 millions et demi de visiteurs. Acteurs, cascadeurs, danseurs, voltigeurs… ils sont 2 000 artistes à faire vivre plus d’une quinzaine de spectacles.

Dans ce second épisode, nous allons de nouveau suivre 3 collaborateurs du parc.

Tanguy est fauconnier au Puy du Fou depuis 3 ans. Il prépare les oiseaux et participe au spectacle « Le bal des oiseaux Fantômes » depuis les coulisses. Mais cette année, pour la première fois, il va entrer dans la lumière…

David, quant à lui, a en charge un tiers des restaurants du parc. Et cette année, il doit trouver un nouveau plat signature pour la brasserie « Le Bistrot ». Les responsables du parc vont-ils valider son menu ?

Enfin, on suivra Marie, cavalière de 25 ans. Après des années en coulisses, cette année elle est choisie pour un rôle principal dans « Le Secret de la Lance » et doit apprendre son rôle par coeur en seulement quelques semaines : textes, cascades et scènes de combat inclues !