« J’irai dormir chez vous » au Mali, vendredi 12 novembre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 12 novembre à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un nouveau numéro de « J’irai dormir chez vous » agrémenté d'images inédites.

Après 18 ans, Antoine de Maximy revient sur le tout premier voyage de l’émission « J’irai dormir chez vous » qui s’est déroulé au Mali. Depuis sa cuisine, il dévoile les coulisses de ce voyage qui a marqué le début d’une ère. Entre anecdotes et secrets de tournage, Antoine en racontera les moments marquants.

De Bamako à Mopti en passant par Djenné et sa magnifique mosquée en terre, notre globe-trotteur préféré est parti à la rencontre de Maliens. Equipé de trois caméras et d'une moustiquaire, il découvre la vie rudimentaire des habitants en dormant chez eux. Il sympathise notamment avec un instituteur qui l'héberge et un marabout, qui vit sur un trottoir. Il découvre également le très beau Pays Dogon.

Revivez le premier voyage d’Antoine de Maximy avec pour la première fois l’intégralité de son voyage avec des images inédites, le vendredi 12 novembre à 21:05 sur RMC Découverte.