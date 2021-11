« Noé et le déluge », l’envers du mythe, samedi 13 novembre sur ARTE (vidéo)

Une cataclysmique inondation s’est-elle abattue sur la Terre comme le relate l’épisode du déluge dans la Bible ? Convoquant des spécialistes de diverses disciplines, ce documentaire diffusé samedi 13 novembre à 20:50 sur ARTE part en quête d'indices.

Pour punir les hommes, qui se montrent incapables de bonté et ne font que le mal, Dieu décide détruire sa Création en déchaînant un cataclysme : durant quarante jours et nuits, toute forme de vie terrestre sera engloutie par les eaux. Seul à trouver grâce aux yeux du Créateur, Noé embarque alors sa famille et un couple de chaque espèce animale sur une arche destinée à les sauver du désastre.

Relaté dans La genèse, le premier livre de l’Ancien Testament, ce récit biblique s’appuie-t-il sur des événements climatiques bien réels ? Au VIIe siècle avant J.-C., des pluies torrentielles ont-elles réellement déferlé sur le monde ?

Découvertes en Mésopotamie, des tablettes d’argile en caractères cunéiformes relatant L’épopée de Gilgamesh et L’épopée d'Atrahasis – connue aussi sous le nom de Poème du Supersage – interrogent. Bien qu’antérieures d’un millénaire au déluge affronté par Noé, elles signalent une catastrophe similaire. Les deux récits ont-ils servi de modèle au récit biblique ? Ou tous trois ne sont-ils que pure invention ?

Traces matérielles

Dans quelles parties du monde des inondations diluviennes auraient-elles pu marquer à ce point l’esprit des hommes ? À Ur, dans l’Irak d’aujourd’hui ? Dans le golfe Persique ou dans les régions bordées par la mer Noire ? Du royaume de Juda au Proche-Orient, où vécut Noé, aux anciennes cités de Ninive et Babylone, en Mésopotamie, le déluge auquel aurait survécu le patriarche de la Bible suscite la curiosité des chercheurs.

Réunissant des spécialistes de plusieurs disciplines (théologie, philologie, géologie, paléoclimatologie, océanographie, paléontologie…), cette enquête part sur les possibles traces matérielles, culturelles et géophysiques d'un tel phénomène.