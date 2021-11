« Sous le bio, la malbouffe », enquête sur les pièges et les faux-semblants, mardi 16 novembre sur France 5 (vidéo)

A découvrir mardi 16 novembre à 20:55 sur France 5, le documentaire inédit « Sous le bio, la malbouffe » réalisé par Richard Puech.

Il y a du nouveau dans le petit monde du bio. Vache qui rit bio, Chocapic bio, Ketchup bio, Granola bio, Babybel bio, Danette bio, Knaki bio, Chips Lays bio, Prince bio, Nesquik bio… Aujourd’hui, les grands industriels de l’agro-alimentaire lancent des déclinaisons bio de leurs marques les plus iconiques. Une bonne nouvelle apparemment pour nous régaler de nos gourmandises préférées sans plus trop se soucier pour notre ligne ou notre santé. Si c’est bio, c’est que c’est bon !

Pourtant, à y regarder de plus près, ces produits sont de plus en plus décriés pour être aussi des emblèmes de la « malbouffe ». Et les repeindre en bio ne suffit pas vraiment à leur racheter une conduite. Céréales bio, pâtes fromagères bio, bonbons bio ou chips bio demeurent le plus souvent trop gras, trop salés, trop sucrés, trop transformés… Bref, nocifs pour notre santé.

En plongeant dans les coulisses de cette nouvelle vague de produits bio, cette enquête débusque les pièges et les faux-semblants.