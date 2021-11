« Hitler - Staline : la diagonale de la haine », mardi 16 novembre sur ARTE

Mardi 16 novembre à 20:50, ARTE propose les portraits croisés des deux dictateurs les plus sanguinaires du XXe siècle.

L'un pense en termes de races, l'autre en termes de classes. Ils ont en commun leur antisémitisme, et Staline a lu Mein kampf. Tous deux sont animés par une forme de paranoïa. Chacun pratique une politique d'annexion territoriale et rêve d'imposer son idéologie…

Ullrich Kasten met en parallèle les trajectoires des deux dictateurs – qui ne se sont jamais rencontrés. Il décrit notamment la terrible partie de poker menteur à laquelle ils se sont livrés au moment du pacte germano-soviétique. "Je sais que l'histoire se souviendra de Staline, mais elle se souviendra aussi de moi", déclarait Hitler.

Lorsque l'Allemagne nazie envahit l'URSS, le 22 juin 1941, Staline est médusé. Il tarde à réagir, donne des ordres contradictoires. Pendant ce temps, les troupes allemandes, aguerries par plusieurs guerres éclair, triomphent. Le führer se voit déjà à Moscou, qu'il dit vouloir raser et remplacer par un immense lac artificiel. Il s'étonne que Staline reste enfermé dans son bureau, alors que lui passe son temps à se faire ovationner par son peuple et ses troupes. Puis, ayant échoué à prendre Moscou et Leningrad, il jure de détruire Stalingrad, "sanctuaire du communisme".

Cette terrible bataille marquera le tournant de la guerre.