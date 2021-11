« Bûcherons : un métier à hauts risques », épisode 2, mercredi 17 novembre sur RMC Découverte

Mercredi 17 novembre à 21:05, RMC Découverte diffusera le second épisode de la série documentaire « Bûcherons : un métier à hauts risques ».

En France chaque année, la forêt gagne du terrain. Aujourd’hui elle s’étend sur 17 millions d’hectares. Pour entretenir ses arbres, en replanter, nous fournir le bois nécessaire à la fabrication de nos meubles et de nos maisons, des forestiers travaillent d’arrache-pied… souvent au péril de leur vie ! Leur métier est classé numéro deux parmi les plus dangereux au monde.

Pour la première fois, ces bûcherons des temps modernes ont accepté d’être suivis dans leur quotidien extraordinaire…et risqué !

Coupes sous haute tension

Dans cet épisode, Adrien Recorbet sera confronté à un chantier risqué et particulièrement inhabituel. Avec ses meilleurs éléments, il va devoir relever un nombre incroyable de défis et même faire appel à un élagueur grimpeur pour couper des arbres de plus de 50 mètres qui menacent de tomber sur la maison d’un particulier…

Dans l’Aube, Loïc Renaud va mettre des chantiers en route après des pluies torrentielles qui se sont abattues… une mission plus que périlleuse. Vous découvrirez aussi ce que devient le bois de nos bûcherons une fois coupé avec l’un des principaux clients de la famille, la scierie Poncin et un des clients de Loïc, une usine écologique et ultra innovante de fabrication de charbon de bois pour nos barbecues !