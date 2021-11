“Science grand format” : « Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs » jeudi 18 novembre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir jeudi 18 novembre à 20:55 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs » réalisé par Emmanuel Blanchard.

Le 15 avril 2019, les yeux du monde entier se sont tournés vers Notre-Dame de Paris, dévorée par les flammes. On a craint de voir disparaître à jamais la plus célèbre des cathédrales, chef d’œuvre de l’art gothique. Mais Notre-Dame n’a pas cédé.

L'émotion planétaire suscitée par cet incendie invite à se plonger dans l’histoire de la construction de Notre-Dame pour comprendre ce qui la rend aussi unique et éternelle.

Quels secrets ont permis aux bâtisseurs du Moyen-Âge d'élever cet édifice hors-norme ? Quelles innombrables épreuves ont-ils dû surmonter ? Quelle empreinte la grande restauration de Viollet-le-Duc au XIXe siècle a laissé sur le bâtiment que nous connaissons aujourd’hui ?

Au fil d'une grande enquête historico-scientifique sur Notre-Dame de Paris, les plus grands experts (historiens, architectes, ingénieurs..) prennent la parole pour raconter pour la première fois cette aventure technique de près de huit siècles.

À l’aide d’une reconstitution inédite en 3D de la cathédrale à travers les âges et des plus récentes découvertes scientifiques, ils décryptent les immenses défis architecturaux, technologiques, humains, financiers et politiques qui se sont imposés tout au long de son histoire tourmentée.