« 100 jours au Puy du Fou » : dernier épisode, jeudi 18 novembre sur RMC Story

A découvrir jeudi 18 novembre à 21:05 sur RMC Story le 3ème et dernier épisode de la série documentaire « 100 jours au Puy du Fou ».

L’Histoire de France comme si vous y étiez ! En chair, en os, en flamme et à 100 à l’heure ! C’est le concept qui a permis au Puy du Fou de se faire une place de choix parmi les parcs d’attraction français.

Le parc vendéen est aujourd’hui le n°2 par sa fréquentation en accueillant chaque saison près de 2 millions et demi de visiteurs. Acteurs, cascadeurs, danseurs, voltigeurs… ils sont 2 000 artistes à faire vivre plus d’une quinzaine de spectacles.

Toujours plus fort, toujours plus loin

Dans ce dernier épisode, nous suivrons 4 profils très différents. Florent est l’un des piliers du parc, puisqu’il supervise tous les combats de tous les spectacles. Un savoir-faire unique qui est appelé à s’exporter à l’étranger ! Car cette année, c’est une grande première, le Puy du Fou a ouvert un nouveau parc en Espagne.

Grégory est responsable des 35 jardiniers qui entretiennent les 55 hectares du parc. Cet ancien jardinier du château de Versailles a un gros défi devant lui cette année : créer de toutes pièces un jardin extraordinaire pour une nouvelle attraction : « Le Monde imaginaire de La Fontaine ».

Enfin, on suivra Valentine et Candice, danseuses professionnelles, qui ont été recrutées cet hiver pour intégrer le spectacle le plus audacieux du parc, « Mousquetaires de Richelieu ».