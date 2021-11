“Le doc stupéfiant” « Céline : Les derniers secrets », vendredi 19 novembre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 19 novembre à 20:55 “Le doc stupéfiant” « Céline : Les derniers secrets » réalisé par Elise Le Bivic et Paul Sanfourche.

C’est l'une des plus importantes découvertes artistiques de ces dernières décennies. La réapparition de milliers de pages manuscrites d’un géant controversé de la littérature du XXe siècle : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline. Un trésor inestimable que tout le monde pensait perdu : des originaux, des lettres et des projets entiers jamais divulgués.

Ces feuillets éclairent sa vie tumultueuse et tonitruante d’un jour nouveau. Son génie littéraire et sa plume, mais aussi sa face sombre, la collaboration, son antisémitisme, et même la piste d’un enfant caché.

Ce mois-ci, “Le doc stupéfiant” suit la trace de ces milliers de pages après plus de 70 ans d’une errance rocambolesque, et révèle les derniers secrets de Louis-Ferdinand Céline. Avec des passages inédits de sa prose au style incomparable.