« Chasseurs de trésors au service du roi », docu-fiction inédit samedi 20 novembre sur ARTE (vidéo)

À l’âge baroque, Auguste III, prince-électeur de Saxe, amasse à Dresde l’une des plus imposantes collections d’œuvres d’art en Europe, grâce à un réseau d’agents hors pair. Un docu-fiction à découvrir sur ARTE samedi 20 novembre à 20:50.

En 1763, alors que la guerre de Sept Ans s’achève, la Saxe est exsangue. Auguste III, son prince-électeur, par ailleurs roi de Pologne, vient de mourir en laissant dans les caisses de l’État un trou béant.

On arrête et emprisonne alors pour mauvaise gestion des finances le responsable de la collection d’art royale, Carl Heinrich von Heineken. Tout au long de son règne, le souverain esthète avait entrepris en effet d’amasser une extraordinaire collection de tableaux, sculptures, joyaux et chefs-d’œuvre d’orfèvrerie, symbole à ses yeux de sa grandeur, faisant ainsi de Dresde l’une des capitales européennes de l’art baroque, à l’instar de Versailles ou de Vienne.

Comment le prince-électeur et ses émissaires ont-ils mis la main sur une aussi riche collection, où des œuvres de Raphaël et du Greco côtoient des pierres précieuses parmi les plus imposantes au monde ?

Ce documentaire-fiction raconte comment un étonnant réseau de "chasseurs de trésors" a écumé pour lui en toute discrétion les collections privées de l’Europe pour s'emparer des chefs-d’œuvre que l’on peut admirer encore aujourd’hui dans les galeries de Dresde.