« TGV Paris / Bordeaux : la ligne de tous les records », lundi 22 novembre sur RMC Découverte

Lundi 22 novembre à 21:05, RMC Découverte proposera le documentaire inédit « TGV Paris / Bordeaux : la ligne de tous les records » réalisé par Olivier Lacaze.

Certains le considèrent comme le chantier du siècle : la plus grande réalisation de génie civil d´Europe, pour un des axes ferroviaires les plus stratégiques et les plus anciens de France.

La ligne à grande vitesse Paris - Bordeaux, inaugurée le 2 juillet 2017, représente un aboutissement pour cette liaison ferroviaire qui constitue, depuis toujours, un véritable emblème de la modernité. En témoignent les matériels et les technologies proposés pour relier ces deux villes majeures de la carte de France.

Quoi de plus naturel alors, en entrant dans le 21ème siècle, que de faire le pari de la grande vitesse pour poursuivre la grande aventure ferroviaire du Paris - Bordeaux : 340 kilomètres de rails TGV dernière génération à créer d´un seul tenant, près de 500 ouvrages d´art dont 24 viaducs, 15 « sauts-de-mouton », 7 tranchées couvertes. Le tout à réaliser en un temps record : 5 années seulement. De quoi faire flamber la facture pour cette ligne pharaonique : 7,8 milliards d´euros au total. La LGV Paris - Bordeaux, c´est bien le chantier de tous les superlatifs.

