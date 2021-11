« Quand la pizza veut montrer pâte blanche » mardi 23 novembre sur France 5 (vidéo)

Mardi 23 novembre à 20:55, France 5 diffusera le documentaire inédit « Quand la pizza veut montrer pâte blanche » réalisé par Anne-Fleur Delaistre.

Alors que les Français sont les deuxièmes plus gros mangeurs de pizza au monde, aujourd'hui c'est la pizza premium qui s'impose partout. Les pâtes sont épaisses et moelleuses, les garnitures de qualité et les recettes inventives. Les prix, eux, s'envolent : le champion du monde de pizzas vend les siennes près de 20 euros ! Mais valent-elles vraiment leur prix ?

Sous le soleil de Naples ou de la Sicile, nous découvrons que les tomates de qualité et les blés de luxe que les pizzerias se vantent d'utiliser n'en sont souvent pas… La pizza étant avant tout un juteux business.

À côté de cela, des artisans en région tentent de faire vivre une pizza de haute qualité du terroir, estampillée 100% française… Et ça marche ! Pour s'y retrouver dans cette jungle, l'avis éclairé de spécialistes du marketing ou de la nutrition est précieux…