« Les années télé de Mireille Dumas » vendredi 26 novembre sur France 3

À l'occasion de ses 40 ans de télévision, Mireille Dumas vous proposera de découvrir vendredi 26 novembre à 21:05 sur France 3 le documentaire inédit « Les années télé de Mireille Dumas : Quand les célébrités se confient ».

40 ans de télévision, ça se fête ! Pour cette occasion, Mireille Dumas a concocté un documentaire événementiel avec les moments les plus marquants, les échanges les plus drôles, les révélations les plus surprenantes, les confidences les plus bouleversantes qui ont succédé aux débats les plus enflammés dans ses émissions.

Depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui, on ne compte plus les personnalités de tous horizons, du monde artistique, sportif, politique, médiatique… qui se sont confiées dans ses émissions, sur France Télévisions, Vie Privée Vie Publique, Bas Les Masques, La Vie à l’Endroit et dans les nombreux portraits et documentaires que la journaliste-réalisatrice leur a consacrés.

Avec une vérité et une liberté rares, dans une confiance totale, ils parlent de tout : l’enfance, la famille avec ses joies, ses blessures et ses secrets ; le couple, l’amour, son lot de rêves et de désillusions ; l’érotisation du pouvoir et du vedettariat ; le sexisme ; mais aussi les racines et le racisme, parfois. Tout est abordé sans aucun tabou : l’argent, la perte des siens, la vieillesse, la mort.

Conçu comme le grand livre de la vie, entre rire et émotion, avec plus d’une soixantaine de personnalités, Mireille Dumas nous emmène habilement, tout en légèreté et en profondeur, dans ce voyage intime qui dépeint en même temps notre société d’hier et d’aujourd’hui.

Quel bonheur de retrouver ces grands moments de télévision avec celles et ceux qui nous ont accompagnés au fil du temps comme Mireille Darc, Charles Aznavour et Annie Cordy, Michel Galabru, Bernard Giraudeau, Guy Bedos, Jean Yanne, Jean-Claude Brialy mais aussi Bernard Tapie ou Valéry Giscard d’Estaing et tous ceux qui ne cessent de nous étonner : Dany Boon, Kad Merad, Yannick Noah, Zinedine Zidane, Francoise Hardy, Brigitte Bardot, Michel Sardou, Benoît Poelvoorde, Fabrice Luchini, Jean-Louis Trintignant, Roberto Alagna, Alain Souchon, Jean Reno, Nagui… pour n’en citer que quelques-uns.

Mireille Dumas publie également « Rencontres inoubliables », une série de portraits et d’entretiens forts et émouvants, relatés avec sensibilité (parution le 18 novembre - Le Cherche Midi Editeur).