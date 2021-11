« 1871 : grand jeu impérial à Versailles », samedi 27 novembre sur ARTE (vidéo)

En pleine guerre de 1870, dans une France défaite et envahie, le chancelier Bismarck fait proclamer l’Empire allemand dans la galerie des Glaces à Versailles. Un docu-fiction inédit à découvrir samedi 27 novembre à 20:50 sur ARTE.

Il y a cent cinquante ans, l’Empire allemand était proclamé dans la galerie des Glaces du château de Versailles : une revanche sur la défaite d’Iéna en 1806. De la bataille de Sedan en septembre 1870, suivie par la capitulation de la France face à la Prusse, au 18 janvier 1871, date à laquelle le roi de Prusse Guillaume Ier fut proclamé empereur, l’unification de l’Allemagne se construit alors en grande partie grâce à Otto von Bismarck.

Alors qu’en France le Second Empire s’est effondré, le chancelier, par sa force de persuasion, parvient en effet à recueillir le consentement des princes allemands. Napoléon III restant captif à Cassel, Bismarck trouve cependant en Louise Michel une adversaire de taille. Défiant la mort dans un Paris assiégé, la militante anarchiste emmène ainsi un combat révolutionnaire dramatique pour l’unité et la liberté.

L’autre entre-deux-guerres

Dans ce docu-fiction, Eugénie, veuve de Napoléon III, et Louise de Prusse, fille de l’empereur Guillaume Ier, se rencontrent au château d’Arenenberg, en Suisse, à l’heure des négociations du traité de Versailles. Toutes deux très âgées, elles évoquent leurs jeunes années et reviennent sur l’époque de la création de l’État allemand et le tournant historique qui scellera la défaite du pays lors de la Première Guerre mondiale.

Un passionnant éclairage sur une période clef des relations franco-allemandes.