“Secrets d'Histoire” : « Joséphine Baker, la fleur au fusil » lundi 29 novembre sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Stéphane Bern vous accueille en Dordogne, au château des Milandes, encore habité par le souvenir d'une authentique héroïne du XXe siècle : Joséphine Baker.

La chanteuse et danseuse Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre. À cette occasion, France 3, dans le cadre de son émission “Secrets d'Histoire”, met en lumière le parcours de Joséphine Baker, une femme inspirante qui a mené un combat, toute sa vie, pour l'amour et la tolérance.

Son histoire, c'est celle d'une enfant du Missouri, aux prises avec la misère et la ségrégation raciale. D'un talent brut qui a fui l'Amérique pour devenir dans les années 20 la reine du music-hall. Bien sûr, sa fameuse ceinture de bananes est ancrée dans l'inconscient collectif, tout comme sa chanson « J'ai deux amours ». Mais, pour comprendre Joséphine, il faut la suivre bien au-delà des paillettes et des falbalas. Sa vie est avant tout un combat pour l'amour et la tolérance. Vous revivrez sa folle épopée au service de la France Libre pendant la Seconde Guerre mondiale.

La paix revenue, vous découvrirez une insatiable militante, rattrapée par le racisme dans son pays natal, parcourant le monde pour propager ses idées généreuses, puis joignant le geste à la parole avec la création aux Milandes de son Village de la Fraternité, et la fondation de sa tribu arc-en-ciel de douze enfants ! Au comble de son engagement, vous l'accompagnerez jusqu'à Washington, dans le sillage de Martin Luther King, lors de la marche pour les droits civiques d'août 1963.

Vous admirerez enfin la mère courage expulsée de son château, vendu pour éponger ses dettes. Vous verrez comment la princesse Grace est intervenue pour l'accueillir à Monaco et favoriser un dernier retour triomphal sur scène, avec la complicité de Jean-Claude Brialy et de Line Renaud, invitée exceptionnelle de l'émission, présente auprès de Joséphine jusqu'à son dernier souffle.

