« Si le comté m'était conté... » mardi 30 novembre sur France 5 (vidéo)

Mardi 30 novembre à 20:55, France 5 diffusera le documentaire inédit « Si le comté m'était conté... » réalisé par Julia Le Correc.

C'est l'un des fromages préférés des Français. Jeune, fruité ou plus affiné, le comté s'est imposé sur nos plateaux.

Sa production ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. C'est même, et de loin, le fromage AOC le plus produit de l'hexagone. Un marché qui pèse 600 millions d'euros… Quel succès pour cette recette multi-centenaire transmise par nos voisins suisses ! Le comté inspire des chefs étoilés pour certaines de leurs créations. Même les nutritionnistes l'apprécient… Ce fromage comporte en effet des qualités nutritives précieuses, pour peu qu'on le déguste avec modération.

Mais le comté est aujourd'hui victime de son succès. Fabriqué sur un territoire restreint et réglementé, l'augmentation de sa production et l'intensification de l'élevage ont des conséquences néfastes sur l'environnement, notamment sur les rivières de la région. Conscients de leur impact sur la nature, certains agriculteurs prônent un retour à la paysannerie et à la tradition… Le comté, un petit fromage devenu trop grand ?