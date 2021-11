« Françoise Hardy, une icône », document de Mireille Dumas, mercredi 1er décembre sur France 3

Mercredi 1er décembre à 23:15, France 3 diffusera le documentaire inédit « Françoise Hardy, une icône » réalisé par Mireille Dumas.

Françoise Hardy est l’une des rares artistes à avoir gardé une aura intacte et suscité une telle fascination tout au long de sa carrière.

Sa silhouette androgyne, sa photogénie exceptionnelle et son allure hiératique ont inspiré les photographes ainsi que les créateurs de mode et séduit les plus grandes rock stars comme David Bowie et Mick Jagger.

Chanteuse mélancolique et tourmentée, elle a nourri son inspiration d’une vie amoureuse exigeante et douloureuse.

Ce film documentaire, riche en archives, mêle habilement chansons et confidences. Il nous emmène dans un voyage passionnant dans le temps, de la période yéyé à aujourd’hui, et dans les sentiments de l’artiste. À la faveur d’entretiens qu’elle a accordés à Mireille Dumas au fil des ans où elle n’élude aucune question, Françoise Hardy surprend une fois encore par la franchise qui la caractérise. Et on reste transportés par sa grâce et ses chansons.