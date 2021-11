« Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell : Perversion en haute sphère - Que s'est-il vraiment passé ? », jeudi 2 novembre sur W9

Jeudi 2 décembre à 21:05, Nathalie Renoux vous proposera de découvrir sur W9 le documentaire inédit « Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell : Perversion en haute sphère - Que s'est-il vraiment passé ? ».

10 août 2019. Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule de prison. Il était dans l’attente de son procès, accusé d’avoir constitué un réseau pédo-criminel et prostitué des jeunes filles - pour certaines âgées d’à peine 14 ans. Dans ce documentaire, W9 vous dévoilera que "l’affaire Epstein" n’est pas l’affaire d’un seul homme, mais d’une véritable organisation à travers le globe.

À commencer par celle qui serait sa plus grande complice, tantôt qualifiée de « meilleure amie », tantôt de "petite-amie principale" : Ghislaine Maxwell, la fille du célèbre magnat de la presse Robert Maxwell. Arrêtée par le FBI en juillet 2020 après un an de cavale, elle est accusée d’avoir participé activement au trafic de mineures de 1994 à 1997. Sans elle, le réseau d’Epstein aurait-il pris cette ampleur ? À l’aide de témoignages inédits, vous découvrirez qui était cette femme, détentrice de trois nationalités dont la française, née dans la haute société et déterminée à s’y faire une place de choix, bien moins sage et lisse qu’on aurait pu le croire.

Mais alors, pourquoi a-t-elle développé dès le début des années 1990 un lien privilégié avec Jeffrey Epstein - ancien prof de math né à Brooklyn qui a mystérieusement amassé une fortune colossale ? Peut-on parler d’union criminelle, à l’image du célèbre couple Bonnie & Clyde ? Avaient-ils une influence malsaine l’un sur l’autre ? De quel mode d’action auraient-ils usé pour attirer les filles dans leurs filets ? Qui étaient leurs cibles ? Et, plus troublant, comment auraient-ils pu agir pendant trois ans en toute impunité ?

Au cours de cette enquête, W9 vous emmènera sur les pistes françaises tirée du « Livre noir » de Jeffrey Epstein, son carnet d’adresses révélé en 2015 dans la presse américaine, dans lequel figurent plus de cent noms de personnalités : Edouard de Rothschild, Betty Lagardère, Hermine de Clermont-Tonerre ou encore le Prince Andrew ou Donald Trump… Ces personnalités seraient-elle impliquées dans ce scandale d’ampleur mondiale ?

Ghislaine Maxwell est incarcérée à la prison fédérale de Brooklyn, où elle est maintenue à l’isolement dans une cellule ultra-sécurisée, afin qu'elle ne meure pas avant son procès, à l'image de Jeffrey Epstein. Elle a essuyé cinq refus de demande de libération sous caution. Son procès débutera le 29 novembre 2021. Ghislaine Maxwell a décidé de plaider "non coupable". Elle encourt la prison à vie pour avoir été la complice de Jeffrey Epstein.