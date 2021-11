« Pôle-emploi, être ou savoir être » à revoir jeudi 2 décembre sur France 3

À (re)découvrir jeudi 2 décembre à 23:10 sur France 3 le film « Pôle-emploi, être ou savoir être » réalisé par Rémi Lainé et écrit par Émile Rabaté.

Tout irait mieux sur le front de l’emploi, entend-t-on depuis quelques mois. Comment cette reprise annoncée tambour-battant se traduit-elle dans les agences de Pôle-emploi ?

À Lens et à Roubaix où le chômage de masse a frappé fort, les conseillers expérimentent de nouvelles méthodes pour développer le « savoir-être» des demandeurs d'emploi et les accompagner vers des lendemains meilleurs. Les voilà invités à dompter les affres du numérique, convoqués pour courir au stade avec des employeurs incognito, pratiquer les percussions, développer des alternatives aux traditionnels CV… Mais au bout du parcours, quels sont les emplois proposés ? Et jusqu’où faudra-t-il aller pour décrocher un travail, y compris les postes les moins qualifiés ?

Tourné dans les Hauts-de-France tout au long de l’année 2019, le réalisateur Rémi Lainé suit au quotidien les équipes de Pôle-emploi à Lens et Roubaix. En suivant les échanges avec les chômeurs, désormais désignés comme « candidats », il est au plus près les évolutions du marché de l’emploi, et s’attache particulièrement au sort des plus démunis face aux nouvelles tendances du recrutement.