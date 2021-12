« Léonard de Vinci - Le chef-d'œuvre redécouvert », samedi 4 décembre sur ARTE

Au fil d'une enquête conviant historiens de l'art et restaurateurs, ce documentaire diffusé samedi 4 décembre à 20:50 sur ARTE décrypte les secrets d'une Vierge au fuseau dont la paternité pourrait être attribuée à Léonard de Vinci.

Original ou copie ? Huile sur bois, La Vierge au fuseau est un tableau de petit format sur lequel la Vierge, drapée de bleu, tient contre son sein l'enfant Jésus, le regard élevé vers la croix que forme l'extrémité d'un fuseau. Le tableau, dont il existe plusieurs versions, notamment une exposée en Écosse, est-il de la main de Léonard de Vinci ?

Datée du début du XVIe siècle, on en perd la trace pendant trois cents ans, jusqu'à sa réapparition sur le marché de l'art au début du XIXe. Passée depuis entre les mains de plusieurs collectionneurs, l'œuvre a longtemps été considérée comme une copie de grande qualité produite au sein de l'atelier dirigé par le maître de la Renaissance.

Confiée par son actuel propriétaire à la restauratrice Cinzia Pasquali, qui a notamment signé la restauration de La sainte Anne de Léonard de Vinci pour le Louvre, elle a fait l'objet pendant près de trois ans d'un patient travail de nettoyage, puis d'une "réintégration" méticuleuse de ses éléments manquants ou altérés. Une restauration placée sous la supervision d'experts de l'Opificio delle Pietre Dure de Florence, et de Vincent Delieuvin, conservateur en charge de la peinture italienne du XVIe siècle au Louvre, et co-commissaire de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci en 2019 au grand musée parisien.

Au tamis de l'histoire

Style de la composition, nature des pigments employés, technique picturale utilisée, caractéristiques du dessin préparatoire, éléments du paysage en arrière-plan… : grâce aux outils technologiques et aux éclairages d'experts choisis, cette version de La Vierge au fuseau dévoile peu à peu les secrets de son élaboration et de sa réalisation.

Replaçant l'œuvre dans la vie de Léonard de Vinci (1452-1519) et le contexte historique de sa possible création – la prise par la France en 1499 du duché de Milan, où Vinci était alors établi –, Frédéric Wilner (Paris-Berlin, destins croisés, Il était une fois le musée du Louvre...) réunit une palette d'éléments décisifs : manuscrits et dessins de l'artiste ; recension des œuvres qu'il exécuta pour le compte du duc de Milan Ludovic Sforza ; extraits des correspondances de Florimond Robertet, secrétaire particulier du roi de France Louis XII, et de celle d'Isabella d’Este, marquise de Mantoue, avec Cecilia Gallerani, maîtresse du duc de Milan représentée par Vinci dans La dame à l'hermine ; ou encore la comparaison de La Vierge au fuseau avec La Joconde et La sainte Anne, deux autres chefs-d'œuvre du peintre italien.

Passant La Vierge au fuseau au tamis de l'histoire, de la science et des historiens de l'art, cette enquête captivante livre les clés de ce qui pourrait être une nouvelle œuvre attribuée au génial artiste toscan.