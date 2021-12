“Le monde en face” : « L'envers du béton », dimanche 5 décembre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 5 décembre à 20:55, France 5 diffusera le documentaire inédit « L'envers du béton » écrit et réalisé par Frédéric Biamonti et Alain Duval.

Peut-on encore faire confiance au béton ? Une interrogation qui a tragiquement émergé le 14 août 2018 quand le pont Morandi à Gênes s'est effondré faisant 43 morts. C'est le point de départ de cette enquête qui révèle qu'en France aussi, jamais cette question n'a été aussi cruciale.

Comme le soulignait un rapport du Sénat alarmant et un peu tombé dans l'oubli, partout le béton présente des signes inquiétants de fragilité : des petits ponts de campagne jusqu'à d'immenses réalisations qui font la fierté comme le viaduc de l'île de Ré. Les lanceurs d'alerte se multiplient : élus, professionnels du BTP et ingénieurs nous dévoilent, qu'à la manière d'une épidémie, tous les types d'ouvrages semblent concernés. Des balcons s'effondrent mystérieusement, des immeubles se désagrègent et même le béton le plus moderne, celui renforcé par des câbles en acier, n'est pas épargné.

Alors comment expliquer un tel phénomène qui concerne un matériau à la réputation de solidité éternelle ?

Après la diffusion de ce documentaire, Mélanie Taravant proposera un débat en plateau.