Téléthon 2021 : “La nuit du Tététhon” à partir de 01:55 sur France 2 avec Lucie Chaumette et Adrien Rohard

À partir de 01:55 sur France 2, Lucie Chaumette et Adrien Rohard vont nous faire vivre cette 35ème Nuit du Téléthon ! Des familles, des chercheurs se succèdent sur le plateau et découvrent, à nos côtés, des documentaires qui nous entraînent dans leur quotidien, leurs rêves, leurs espoirs…

L'ascension du Kilimandjaro de Julien Vedani

Réalisé par Alexis Delcourt.

Nous suivons Julien Vedani, atteint de sclérose en plaques, dont le rêve est de gravir le Kilimandjaro, le sommet de l’Afrique en Tanzanie !

Ce défi, à plus de 10 000 km de chez lui, qui paraissait insurmontable, se rapproche de plus en plus à force de persévérance et d’acharnement.

Après deux ans d’entraînement avec ses amis, il foule la terre d’Afrique : le rêve est à portée de main…

Plus grand que soi

Réalisé par François Chilowicz.

Martin, Cynthia, Alice et Eva. Ils et elles ont moins de 18 ans. Ce sont des jeunes aidants : des adolescents et adolescentes qui prennent soin, à la maison, d’un proche handicapé ou malade. Avec pudeur et sensibilité, ils mettent des mots sur un sujet encore tabou.

Le Téléthon a tout changé ! De combats en victoires pour l’amyotrophie spinale

Réalisé par Gildas Debaussart.

Ce documentaire raconte près de 30 ans d’une bataille menée par des familles et des chercheurs contre l’amyotrophie spinale. Tout a commencé en 1995, avec l’identification du gène de la maladie, qui permet, entre 2004 et 2011, aux équipes de Martine Barkats de mettre au point la thérapie génique au sein de Généthon. Les essais menés chez les enfants montreront l'efficacité de cette thérapie révolutionnaire. Pour les bébés que la maladie condamnait et pour leurs familles, rien ne sera plus jamais comme avant.

Leçon de vie

Réalisé par Andrea Rawlins.

Ils sont 6 ! Six hommes et femmes handicapés depuis la naissance, suite à un accident ou une maladie dégénérative. Ils travaillent, attendent un enfant, poursuivent leurs rêves avec une force de caractère qui nous les fait considérer pour ce qu'ils sont, et non parce qu'ils sont handicapés. Vincent, Stéphanie, Sami, Jérôme, Khadija, Marie et les autres sont des héros du quotidien.