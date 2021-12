« D'IAM à JuL, Marseille capitale rap » jeudi 9 décembre sur France 4 (vidéo)

À voir ou à revoir sur France 4 jeudi 9 décembre à 21:05, le documentaire « D'IAM à JuL, Marseille capitale rap » réalisé par Gilles Rof et Didier D. Daarwin.

Ce documentaire choral, retrace l’incroyable saga du hip-hop marseillais, phénomène musical, culturel et social qui, en trente ans, a bâti une histoire à succès inédite.

En 1989 sortait Concept, la première cassette autoproduite d’IAM. Aujourd’hui, Soprano et JuL remplissent le stade Vélodrome de plus de 50 000 fans et diffusent leurs tubes dans toutes les strates de la société.



Depuis les pionniers underground des années 1980 jusqu’au collectif 13 Organisé, des mixtapes autoproduites jusqu’aux clips qui font des millions de vues, le hip-hop est devenu un élément constitutif de l’âme de Marseille, ville populaire où le verbe a toujours été capital, mais également une expression de sa situation sociale et culturelle.



IAM, Soprano, JuL, la Fonky Family, SCH, Keny Arkana, Alonzo, Soso Maness, Kofs, Bouga et de nombreux autres rappeurs, compositeurs et producteurs racontent la genèse et l’épanouissement de ce mouvement de musique urbaine, dont le discours est devenu universel et inter-générationnel.